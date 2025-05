Rádios transmontanas voltam à carga com boicote às ações de campanha das legislativas

As rádios transmontanas, que integram a Cadeia de Informação Regional – Rádio Brigantia, Onda Livre FM, Rádio Ansiães, Terra Quente, Universidade FM e Rádio Montalegre – avançaram com um boicote à cobertura das ações de campanha das eleições legislativas, marcadas para o dia 18 deste mês. Além destas seis, mais de uma centena de rádios locais filiadas na Associação Portuguesa de Radiodifusão (APR) estão também em protesto. Tal como das outras três vezes, o boicote tem origem no facto de as rádios terem sido discriminadas com a não atribuição de tempos de antena. Já no ano passado e também em 2019, as rádios transmontanas boicotaram as ações de campanha das eleições legislativas, de forma a alertar para os problemas crescentes do setor e reclamar a atribuição de tempos de antena. Mas estes não foram os primeiros boicotes. As europeias de 2019 marcaram o protesto inicial. Segundo esclareceu o vice- -presidente da APR, Eduardo Cruz, é urgente que a legislação sofra alterações, uma vez que não é justa até mesmo para quem tem a obrigação de emitir os tempos de antena, como sendo as rádios temáticas musicais, que “são obrigadas a emitir” quando “nem o desejam”. “Por outro lado, também vemos que as rádios classificadas como generalistas, e todas as rádios locais o são, não têm sequer a possibilidade de manifestar o seu interesse em fazer a emissão de tempos de antena porque essa legislação está vedada”, referiu ainda. Apesar da mudança de legislação já estar prevista em algumas propostas de Programas de Governo ainda não tem qualquer implementação e, por isso, os boicotes têm- -se mantido, “para chamar a atenção, não só de quem o discuta, mas também da classe política”. O boicote às ações de campanha começou esta segunda-feira e conta com cerca de 80% das rádios associadas à APR, composta por cerca de 170. Refira-se que apenas nas eleições autárquicas estas rádios emitem espaços que são pagos, sendo excluídas pelo Estado em todas as restantes. As rádios e televisões que transmitem temos de antena vão receber mais de 2,8 milhões de euros. Mais de 750 mil euros são para distribuir por seis rádios.