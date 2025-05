Flávio Cipriano fica com a prata em Master 30 na terceira prova da Taça XCM de Vila Real

O ciclista brigantino Flávio Cipriano ficou com a prata em Master 30 na sétima edição do Ripenabike, uma competição que se realizou, no domingo, em Ribeira de Pena e integra o calendário da Taça Regional de XCM da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real.

O atleta da União Ciclista de Bragança finalizou o percurso, com a extensão de 66 quilómetros, em duas horas, 54 minutos e 25 segundos. Ficando apenas a um minuto e sete segundos de Lucas Coelho, que foi o vencedor. No terceiro posto ficou Rúben Carrilho, com a marca de duas horas, 54 minutos e 26 segundos, terminou logo atrás do ciclista brigantino.

Flávio Cipriano frisou que foi uma prova extramente difícil. “As condições meteorológicas foram adversas, com muita chuva, o que tornou o piso muito escorregadio. O traçado também era muito duro, com subidas longas e as descidas tinham muitas pedras. Foi uma questão de gestão, basicamente, só tive de ter cuidado com os meus adversários diretos que vinham atrás de mim”, referiu.

Apesar do segundo lugar na prova, Flávio Cipriano lidera a classificação de Master 30 da Taça Regional de XCM vila-realense com uma boa margem. “Tenho 200 pontos de diferença para o segundo classificado, o que me dá uma margem bastante confortável para as duas provas que faltam”, vincou.

Flávio Cipriano destacou ainda a competitividade da Taça XCM de Vila Real. “Da zona norte, estamos a falar do regional com mais nível. Aproxima-se muito da Taça de Portugal de XCM Maratonas. Aliás, o top 10 é todo ele da Taça de Portugal. Por isso, estamos a falar de um nível bastante exigente”, sublinhou.

Na segunda prova, que se realizou a 6 de abril na Campeã, Flávio Cipriano teve de esperar cerca de uma semana para saber que era o vencedor. Nessa prova, Lucas Coelho foi também o primeiro a cruzar a meta de Master 30, mas foi desclassificado por ter saído do percurso oficial.

Em três provas vila-realenses, Flávio Cipriano conseguiu vencer as duas primeiras e fez agora um segundo lugar em Master 30. Faltam duas provas para terminar competição transmontana de BTT XCM e Flávio Cipriano está perto de garantir o título no seu escalão.

O quarto desafio da Taça Regional de XCM da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real está agendado para o dia 22 de Junho, em Sabrosa.