Meia Maratona das Cantarinhas leva ao corte de várias ruas em Bragança

A prova com vários percursos, 5km, 10km e 21km, vai acontecer em várias artérias da cidade de Bragança. Desta forma, o trânsito estará condicionado a partir das nove da manhã até ao meio dia e trinta. Algumas ruas estarão cortadas ao trânsito.

“A zona circundante ao Parque do Eixo Atlântico, a Avenida Abade Baçal entre a escola do Campo Redondo e o cruzamento de acesso ao estádio; a Circular Interior de Bragança entre a rua Almirante Gago Coutinho e a Rotunda S. Loureço no alto das Cantarias; a Avenida Cónego Luís Ribeiro entre a circular interior e o Bairro dos Formarigos; a Avenida João da Cruz terá o trânsito condicionado sendo que as viaturas provenientes da rua Almirante Reis serão encaminhadas para a rua 5 de Outubro; a Avenida Sá Carneiro com circulação permitida apenas para quem entra pela Rua Eduardo Sefaria e sai das bombas de gasolina com obrigatoriedade de seguir pela faixa da direita; o túnel da Avenida Sá Carneiro também estará interdito; a Alameda de Santa Apolónia; e a Rua do Brasil, entre o futuro Museu da Língua Portuguesa e a Avenida Abade Baçal pelo Bairro da Coxa”, adiantou o subintendente da PSP, Bruno Machado.

A PSP pede que sejam evitadas deslocações desnecessárias e caso os carros estejam estacionados numa destas ruas, os condutores devem avisar as autoridades antes de começarem a marcha. É ainda recomendado o uso do IP4 sempre que possível. “No caso de ser necessário fazer uma deslocação recomendamos o acesso, por exemplo, na Avenida das Cantarias utilizar o IP4 ou então a Rua Alexandre Herculano, a estrada do Turismo e a Rua Dr. Pedro Campilho. Para acesso à zona do Continente, da Avenida Abade Baçal, utilizar também o IP4. Utilizar também a Avenida Luciano Cordeiro até à Rotunda do Caçador”, esclareceu.

Sempre que possível, devem ser feitas deslocações a pé. Os percursos estão devidamente sinalizados e no local haverá agentes da polícia, que podem esclarecer qualquer dúvida aos condutores.