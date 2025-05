Grupo Desportivo Macedense sofre reviravolta frente ao Nun’ Álvares e manutenção fica mais distante

O Grupo Desportivo Macedense foi derrotado, por 5-3, no reduto do Nun’ Álvares e viu aumentar para cinco pontos a diferença para o lugar da salvação. A partida da jornada 11 da Série 1 da Fase de Manutenção e Descida disputou-se no sábado, em Fafe, no distrito de Braga.

A turma de Macedo de Cavaleiros até começou bem a partida, aos 11 minutos, vencia por 0-2, com dois golos de Patrick Erick (3’, 11’). A formação minhota conseguiu responder, ainda antes do intervalo, o ex-jogador do Macedense, Zé João (25’) reduziu a diferença e Rafael Lopes (18’) fez o empate. Ao fim do primeiro tempo, 2-2 era o resultado.

Na segunda metade, o Grupo Desportivo Macedense voltou a passar para a frente do marcador. Patrick Simão (23’) colocou a turma transmontana novamente a vencer, mas quatro minutos depois, Rafael Lopes (27’) fez o segundo da conta pessoal e igualou tudo novamente. A oito minutos do fim, o Nun’ Álvares marcou por intermédio de Rodrigo Rego (32’) e assumiu a liderança pela primeira vez no jogo. O triunfo da equipa de Fafe foi confirmado por Zé João (37’), que bisou e fechou as contas do jogo em 5-3.

Os transmontanos do Amigos de Cerva, adversários diretos da equipa do Macedense na luta pela permanência na 2ª Divisão, venceram, por 2-5, na visita ao AMSAC e somaram 15 pontos. A equipa do distrito de Vila Real ocupa a sexta posição, o primeiro lugar acima da linha de água.

Em zona de risco, continua o Macedense e o Retaxo. A formação de Macedo de Cavaleiros ocupa a sétima posição, com dez pontos. A turma de Castelo Branco está na oitava e última posição, com oito pontos.

O Arsenal de Maia e o Bairro Boa Esperança, somam ambos 22 pontos, ocupam o primeiro e segundo lugar da série, respetivamente, e já garantiram a manutenção na 2ª Divisão de Futsal. Assim como o Nun’ N’Álvares, que soma 19 pontos e ocupa o terceiro lugar.

O AMSAC está no quarto lugar, com 16 pontos. Com a mesma pontuação, no quinto posto, está o Ladoeiro. Têm seis pontos de vantagem para a turma transmontana do Macedense.

Faltam três jornadas para terminar a competição e há apenas nove pontos em jogo. Na próxima ronda, o Grupo Desportivo Macedense recebe o AMSAC. O jogo acontece no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros, às 18h00.

O Retaxo joga em casa frente ao Nun’ Álvares, às 16h00; o Ladoeiro recebe o Bairro Boa Esperança, também às 16h00; e o Amigos de Cerva vai jogar dentro de portas frente ao Arsenal Maia, às 17h00.