Escola Arnaldo Pereira opera reviravolta nos últimos minutos e isola-se na liderança da Taça Nacional Sub-15

A Escola Arnaldo Pereira recebeu e venceu, por 3-1, a Associação Académica de Leça na segunda jornada da Série 1 da segunda fase da Taça Nacional de Sub-15. O encontro realizou-se no domingo, no Pavilhão da Coxa, em Bragança.

Esta vitória valeu à Escola Arnaldo Pereira a liderança isolada da competição e foi conseguida nos instantes finais do jogo. Os golos só apareceram na segunda parte e quem se adiantou no marcador foi a equipa de Leça da Palmeira, em Matosinhos, por intermédio de Filipe Silva (26’). A formação brigantina guardou o melhor para o fim, conseguiu o empate e a reviravolta no minuto 37, com o empate a ser feito por Martim Alves (37’) e o golo da remontada a ser marcado por Simão Clemente (37’). A vitória foi consumada, por 3-1, com André Martins (39’) a selar a vitória brigantina.

A formação treinada por Hugo Martins comanda a Série 1, com seis pontos. A turma da Associação Académica de Leça segue no segundo lugar, com três pontos. A Laranja Mecânica Futsal está no terceiro lugar, com três pontos, após ter vencido, por 9-4, o Clube de Albergaria, que ainda não pontuou.

No próximo domingo, a Escola Arnaldo Pereira visita o Clube de Albergaria, às 16h00, no Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha. Um quarto de hora depois, no Pavilhão da Escola Secundária da Boa Nova, a Associação Académica de Leça mede forças com a Laranja Mecânica Futsal.