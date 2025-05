Transmontana Catarina Dias vai competir no Turkish Open Wako World Cup de Kickboxing

A lutadora de kickboxing transmontana Catarina Dias, do Ginásio Clube Mirandelense, juntamente com Alexandre Roçadas e Silvana Pedroso vão competir, desta quarta-feira a domingo, no Turkish Open Wako World Cup, que se vai realizar na cidade turca de Antalya.

A comitiva portuguesa vai ser orientada pelo mestre mirandelense José Pina, o ex-campeão mundial da modalidade.

O Turkish Open WAKO World Cup é um prestigiado evento internacional de kickboxing e Portugal conta com representação transmontana, Catarina Dias e José Pina vão defender as cores nacionais no evento turco.