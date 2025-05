Jorge Mariz vence em Elites Masculinos e fica em segundo da geral no Love Tiles Douro Granfondo

O brigantino Jorge Mariz registou mais uma boa performance no ciclismo de estrada, desta vez na décima edição do Love Tiles Douro Granfondo, finalizando no primeiro lugar do pódio da categoria Elites Masculinos e alcançando ainda o segundo posto da classificação geral da prova que aconteceu no domingo e passou os concelhos de Peso da Régua, Vila Real, Sabrosa, Alijó e Tabuaço.

O ciclista da Penacova CEG Reconco finalizou o percurso de 141 quilómetros (km), pelas ruas da região duriense, com um total de 2501 metros de desnível acumulado, em quatro horas e 24 segundos. Jorge Mariz foi o mais rápido da categoria Elites Masculinos, numa luta renhida no sprint, superou Miguel Nunes, que ficou logo atrás apenas a segundo do brigantino e Miguel García, que finalizou no terceiro posto, apenas a dois segundos. “Foi bastante competitivo e foi, sem dúvida, um percurso bastante duro. Foi dos trajetos mais difíceis que realizei este ano. Começava no Peso da Régua e passados poucos quilómetros já estávamos a subir. Na primeira subida destacaram-se logo os atletas de elite e, só depois, na segunda subida depois é que destacaram os restantes grupos. No entanto, foi uma boa corrida tentei sempre alcançar o primeiro lugar à geral, o que não foi possível, mas estou contente com o meu resultado. Foi uma boa prova”, vincou.

Jorge Mariz ficou a três minutos e 24 segundos do vencedor da geral, o espanhol David Mayo Vivas. O ciclista da equipa Love Tiles triunfou com o registo de três horas e 57 minutos. Carlos Aguiar fechou o pódio da geral no terceiro posto, com o registo de quatro horas e 25 segundos, a menos de um segundo de Jorge Mariz.

O brigantino está a cinco pontos da camisola amarela nos Granfondos da Bikeservice e acredita que ainda a vai vestir. “Estamos perto. O objetivo seria mesmo alcançá-la. Tentei nesta prova, porque os pontos eram a dobrar e foi por pouco. Fiquei com diferença de cinco pontos para o David Mayo Vivas, mas ainda há mais oportunidades para a vestir. Portanto, vou tentar um bom resultado no próximo Granfondo”, concluiu.

Participaram na competição da região do Douro mais de 1900 ciclistas, o Love Tiles Douro Granfondo contou ainda com as provas de Mediofondo (105 km) e Minifondo (83 km).

O próximo desafio de Jorge Mariz será a Volta ao Nordeste em Bicicleta, que acontece pela sexta vez, de 23 a 25 de maio, no distrito de Bragança. Depois disso tem no calendário o Granfondo do Gerês, no dia 1 de junho, onde vai tentar alcançar a camisola amarela nos Granfondos da Bikeservice.