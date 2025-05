Hotel Tulipa foi assaltado domingo de manhã

O Hotel Tulipa, em Bragança, foi assaltado, no domingo de manhã. A proprietária só se apercebeu do assalto quando um homem lhe foi entregar uma pasta que viu abandonada na rua e que deduziu que pertencesse ao hotel, uma vez que tinha vários cartões referentes ao Tulipa. “O ladrão deixou a pasta na rua, onde estava o dinheiro da caixa. Um senhor viu-a e abriu-a. Percebeu que havia cartões nossos e veio cá entrega-la. Quando vi a pasta vazia percebi logo o que tinha acontecido. Fui ver as câmaras de videovigilância e percebi aí que um homem tinha entrado no hotel. Fez tudo com a maior naturalidade, tirou o dinheiro, saiu e deixou a carteira no chão”, disse Elisabete Raimundo.

O ladrão, cerca das 8h30m, aproveitou que não havia ninguém na receção, já que todos os funcionários estavam no restaurante, a preparar e sevir pequenos-almoços, para entrar e fazer o assalto.

As imagens das câmaras de videovigilância já foram entregues à polícia e também já foi apresentada queixa na PSP. “A polícia já viu o vídeo, mas, até agora, ainda ninguém nos disse nada. O homem está nítido nas imagens mas eu, pessoalmente nunca o tinha visto”, referiu, esclarecendo que, após partilhar algumas imagens do homem na sua página pessoal de Facebook, foi contactada pelos proprietários da Pastelaria Tropical que lhe disseram que também a pastelaria fora alvo de tentativa de assalto por parte do mesmo homem.

Elisabete Raimundo tem receio que o assaltante regresse ao hotel. “Se não acontecer nada a este homem, ele ou a equipa dele vai voltar”, terminou a proprietária do Tulipa.