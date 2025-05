Vítor Hugo (CD Miranda): “Queremos trazer a Taça Transmontana para Miranda do Douro”

É já no sábado que o Clube Desportivo de Miranda do Douro vai medir forças com o Juventude de Pedras Salgadas na Taça Transmontana de Futsal deste ano, que se joga, às 17h30, no Pavilhão Desportivo de Murça.

A competição transmontana coloca frente a frente o campeão distrital de futsal da Associação de Futebol de Bragança, o Clube Desportivo Miranda do Douro e o campeão distrital de Vila Real, o Juventude Pedras Salgadas.

O Miranda do Douro é o atual campeão da Taça Transmontana na época anterior venceu, em Vila Flor, a Academia Jonhson Januário nos penáltis, por 6-5, após um empate a cinco bolas no tempo regulamentar. Vítor Hugo, treinador e jogador da turma mirandesa, quer trazer novamente o troféu para Miranda do Douro. “Vamos participar nesta competição pela terceira vez, perdemos uma e ganhamos outra. Sabemos o que temos de fazer para poder vencer o troféu, mas cada jogo tem a sua história. Esperamos uma final muito difícil frente ao Juventude de Pedras Salgadas, que tem jogadores com qualidade individual muito acima da média e é uma equipa muito bem trabalhada taticamente. Porém, vamos procurar explorar os pontos menos bons do adversário e tentar anular os pontos mais fortes para fazer uma boa final. Queremos trazer a Taça Transmontana para Miranda do Douro”, sublinhou.

Depois de ter feito a “dobradinha”, com a conquista do Campeonato e da Taça Distrital de Bragança, o Clube Desportivo de Miranda do Douro quer vencer a Taça Transmontana pelo segundo ano consecutivo e alcançar o terceiro troféu da temporada.