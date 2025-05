Viatura furtada num assalto a garagens de um prédio de Bragança

Três garagens de um prédio, em Bragança, foram assaltadas esta madrugada.

Segundo esclareceu a PSP, uma viatura foi roubada, bem como alguns objetos pessoais dos moradores, cujo valor está ainda por apurar.

As autoridades estiveram no local, com alguns moradores do prédio, que se localiza nas ruas do Loreto e Alexandre Herculano, sendo que os ladrões entraram nas garagens pela entrada que fica de frente ao posto de combustível da Galp.