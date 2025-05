Mirandelense Rui Borges conquista campeonato nacional no Sporting

A conquista foi ditada na última jornada do campeonato, que aconteceu hoje, em Alvalade, contra o Vitória de Guimarães. O Sporting venceu a partida por 2-0.

Em declarações à CNN, o treinador transmontano disse que é apenas “o Rui Borges de Mirandela”. Mostrou-se muito feliz pela conquista e pelo orgulho da família. Destacou ainda o apoio dos adeptos e de todos os mirandelenses.

Rui Borges assumiu o comando técnico do Sporting em dezembro de 2024, depois da saída de João Pereira.

O transmontano foi jogador no Mirandela, a equipa da sua terra, onde mais tarde foi também treinador. Passou ainda do Académico de Viseu, da Académica de Coimbra, do Vilafranquense, do Mafra, do Moreirense e estava no Vitória quando foi para o Sporting. E foi contra a sua anterior equipa que venceu o campeonato pelo Sporting.

Foto: Sporting CP