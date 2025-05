AD vence no distrito e elege dois deputados contra um do PS

Hernâni Dias e Nuno Gonçalves, pela AD, e Júlia Rodrigues, pelo PS, foram eleitos deputados pelo círculo de Bragança na Assembleia da República.

A AD venceu no distrito com 43,74% dos votos, com mais três pontos percentuais em relação às últimas eleições e elegeu os mesmos deputados que em março de 2024.

O Partido Socialista conseguiu 25,43% dos votos no distrito, quando há um ano ultrapassou os 29%.

Já o Chega voltou a não eleger um deputado na região. Nas últimas legislativas, Bragança foi o único distrito do país que não elegeu deputado deste partido e o cenário mantém-se.

Nestas eleições, o Chega conseguiu 20,42% dos votos, sendo que no ano passado obteve 18,19%.

Já a quarta força política no distrito, nestas legislativas, foi a Iniciativa Liberal com 2,18%, quando em 2024 em sexto lugar, com 1,71%.

O ADN conseguiu 1,43%, o Livre 1,13%, o PCP 1,04%, o Bloco de Esquerda 0,84% e o PAN 0,67%.

No distrito de Bragança votaram 69 983 pessoas das 132 768 inscritas, o que significa que a taxa de abstenção foi de cerca de 47%.