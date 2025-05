Bragança volta a eleger dois deputados da AD contra um do PS e recusa Chega

A AD venceu no distrito com 43,74% dos votos, mais três pontos percentuais em relação às últimas eleições e voltou a eleger o mesmo número de deputados por partido que em março de 2024. Quer isto dizer, que os eleitores do círculo de Bragança elegeram dois deputados da AD, um do PS e continua a ser o único distrito do país onde não se elege um deputado do Chega.

Hernâni Dias e Nuno Gonçalves foram assim eleitos deputados pelo partido cor de laranja, tal como aconteceu nas últimas legislativas.

Hernâni Dias mostrou-se “satisfeito” por terem conseguido mais votos do que em 2024 e “não permitir que o Chega tivesse aqui qualquer deputado”, o que revela ser “um resultado muito positivo”. “Mostra que o povo sabe aquilo que quer”, afirmou.