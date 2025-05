Luís Soares, atual presidente da Junta de Freguesia de Mirandela, é recandidato ao cargo, pelo PS. A decisão de avançar com uma nova candidatura surge da vontade de dar seguimento aos projetos em curso e de continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento do concelho e do bem-estar dos mirandelenses.

Luís Soares tem 41 anos e é enfermeiro.