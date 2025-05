Detidos dois homens em Mirandela por violação de proibição de conduzir e posse ilegal de arma de fogo

Na nota enviada às redações, a PSP adianta que a ocorrência teve início “quando uma patrulha policial detetou um cidadão referenciado a conduzir uma viatura. Após tentativa de abordagem, o condutor ignorou as ordens policiais e encetou uma fuga em viatura, desrespeitando diversas regras de trânsito e colocando em risco a segurança pública. A fuga prosseguiu até uma zona de mato, onde os ocupantes do veículo abandonaram o carro e tentaram uma fuga apeada”, pode ler-se na missiva.

O condutor, um homem de 28 anos, foi intercetado nas imediações e detido, “por se te apurado que se encontrava a cumprir uma sanção acessória de proibição de conduzir pelo período de 12 meses, imposta pelo tribunal, violando assim de forma clara uma decisão judicial. Na sua posse foi ainda encontrado produto suspeito de ser estupefaciente, designadamente cocaína e haxixe, em doses residuais, tendo sido apreendido”, adianta a PSP.

No decorrer das diligências, foi também localizada e apreendida uma arma de fogo, que pertencia a um dos outros ocupantes do veículo. Ainda segundo a PSP, o segundo indivíduo, um homem de 19 anos, “assumiu a posse da referida arma, uma pistola, com duas munições, sendo por isso detido por posse de arma de fogo”.

Ambos os detidos foram notificados para comparecerem junto do Ministério Público no tribunal judicial de Mirandela, tendo sido libertados após as formalidades processuais.