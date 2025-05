VI Volta ao Nordeste em Bicicleta arranca e termina domingo

A sexta Volta ao Nordeste em Bicicleta vai hoje para a estrada com um contrarrelógio noturno na cidade de Mirandela, com a extensão de 4,5 quilómetros, com início marcado para as 20h00.

A prova do nordeste transmontano é organizada pela Associação de Ciclismo de Bragança, o presidente Miguel Monteiro diz que as expectativas são boas. "Este conseguimos abarcar mais um concelho, do que no ano passado. Vamos ter a União Ciclista de Bragança, o Velo Clube de Bragança, o Clube Ciclismo de Mirandela, o Clube Ciclismo de Vila Flor e depois temos também duas equipas de Lisboa e um do Alentejo", avançou.

Amanhã, às 10h00, começa a primeira etapa. A partida será no Santuário de São Bartolomeu, na vila de Argozelo, no concelho de Vimioso, e tem como destino Vila Flor, num trajeto de 135,4 quilómetros.

A segunda e última etapa da sexta Volta ao Nordeste em Bicicleta acontece no domingo. Parte de Macedo de Cavaleiros, às 10h00, e termina em Alfândega da Fé, num percurso de 62,2 quilómetros.