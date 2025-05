Aldeia de Moás aprendeu como se deve proceder numa situação de incêndio

A aldeia de Moás, no concelho de Vinhais, acolheu no sábado a iniciativa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”. Trata-se de um pograma de proteção civil que pretende sensibilizar a população, pretendendo aumentar a segurança das pessoas em zonas rurais, especialmente as que são mais vulneráveis a incêndios florestais.

A iniciativa “Aldeias Segura, Pessoas Seguras” encontra-se, neste momento, instalada em dez aldeias do concelho de Vinhais, são elas Cabeça de Igreja, Ferreiros, Pinheiro Novo, Melhe, Candedo, Penso, Soeira, Negreda, Frades de Lomba e Moás.