Maratona da Cereja António Leria quer fazer a festa do futsal "com casa cheia" em Alfândega da Fé

Os apaixonados pelo futsal vão ter à disposição 36 horas de prática da modalidade, no Pavilhão Municipal de Alfândega da Fé, com a segunda edição da Maratona da Cereja “António Leria”, organizada pela Casa do Benfica de Alfândega da Fé. O pontapé de está marcado para as 9h00 de sábado.

São esperadas cerca de duas centenas de jogadores e vai contar com 16 equipas, frisa Bruno Rachado da organização. “Estão inscritas 16 equipas, que vão juntar perto de 200 atletas neste evento. Vão ser 36 horas de puro futsal e queremos encher o pavilhão, esperemos que as pessoas nos visitem em massa”, começou por dizer.

Quanto às expectativas competitivas, a Casa do Benfica de Alfândega da Fé prevê “bons jogos à margem daquilo que se aconteceu no ano passado” e que “haja sobretudo muito fair-play”.

Bruno Rachado destaca também que o evento desportivo vai contar com vários produtos locais. “Vamos focar-nos muito na nossa vila, naquilo que são os nossos produtos locais, que vão ser muitos, e vamos tentar promover a imagem da cereja e de Alfândega da Fé, neste evento desportivo que é o maior do concelho. Aliando o desporto à promoção do território”.

A organização quer fazer a festa do futsal “com casa cheia” e “convida toda a gente ao Pavilhão de Alfândega da Fé”.

A Maratona da Cereja “António Leria” vai ter 36 horas de futsal, com arranque marcado para as 09h00 de sábado.