Vila Flor Sport Clube quer entrar a vencer no Campeonato de Elite de Futebol de Praia

Com o calor a chegar, vai começar mais uma temporada de futebol de praia. O distrito de Bragança tem um representante no Campeonato de Elite, a principal competição nacional da modalidade, o Vila Flor Sport Clube. A equipa transmontana está há cerca de uma mês a preparar a nova temporada, que começa já no próximo sábado.

O Campeonato de Elite de Futebol de Praia conta com algumas novidades, a começar pela desistência do Sporting Clube de Braga, os tetracampeões nacionais decidiram suspender a modalidade. Portanto, a equipa do Vila Flor vai ter como adversários na principal competição nacional o Sótão, Buarcos 2017, Torre, Alfarim, Ericeirense, Grupo Recreativo Amigos da Paz e o Leixões Sport Clube.

Marco Silva, treinador da equipa de futebol de praia do Vila Flor sublinha que a turma transmontana está a preparar-se bem e aponta como objetivo chegar ao play-off da fase final. “A equipa está bem, estamos a trabalhar já há um mês. Tivemos alguns jogadores que saíram, mas reforçámo-nos igualmente bem. Acredito que estamos preparados para atacar os nossos objetivos, um grau de cada vez, mas somos ambiciosos, queremos tentar estar entre os quatro finalistas do play-off da fase final. Só quem sonha pode lá chegar e nós sonhamos um dia chegar o mais alto possível”, frisou.

A primeira partida do Vila Flor Sport Clube no Campeonato de Elite de Praia será frente ao Grupo Recreativo Amigos da Paz, equipa da freguesia dos Pousos, em Leiria. O treinador da formação vila-florense quer entrar com o pé direito. “Espero uma vitória, é importante entrarmos bem na competição e queremos entrar a ganhar. É mais fácil trabalhar em cima de vitórias. É um cliché, mas é verdade. Sabemos que vai ser um encontro difícil, frente a uma equipa que já trabalha há muito tempo com uma mesma base de jogadores e que tem qualidade. O ano passado fizeram um excelente campeonato, mas estamos aqui para dar o nosso melhor, para tentar vencer e queremos os três pontos”, vincou.

O primeiro encontro do Vila Flor está marcado para as 15h15 de sábado, no Estádio Praia do Ouro, em Sesimbra, onde a formação transmontana mede forças com o Grupo Recreativo Amigos da Paz.

Foto: AF Bragança