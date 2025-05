Grande Prémio das Cerejas “Luís Azevedo” vai para estrada no domingo em Alfândega da Fé

No domingo, em Alfândega da Fé, vai realizar-se o segundo Grande Prémio das Cerejas “Luís Azevedo”. Uma prova de atletismo, com a extensão de dez quilómetros, com partida às 10h00 no Largo de São Sebastião, no centro da vila, e chegada no mesmo local.

A prova é organizada pela Associação Recreativa Alfandeguense, a presidente Helena Lisboa explica como vai decorrer o evento desportivo. “Temos cerca de 150 inscritos, entre participantes na competição dos dez quilómetros, provas jovens e caminhada. Às 09h00 será o início das provas jovens, às 10h00 começa a prova dos quilómetros e passados cincou ou dez minutos partem os participantes da caminhada”.

Quanto ao percurso da prova de atletismo alfandeguense, Helena Lisboa diz que apenas foi alterado o lugar da meta. “O percurso vai ser praticamente igual, só é diferente na parte da meta que vai ser no Largo de São Sebastião. O Luís Azevedo vai estar novamente presente na prova a qual dá nome e vai ser muito especial”.

O Grande Prémio das Cerejas Luís Azevedo 2025 integra o calendário de provas da Associação de Atletismo de Bragança e vai pontuar para a Taça Distrital de Estrada.