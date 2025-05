GDB vence Taça Distrital de Juniores de Futebol

Luís Tomé, treinador da equipa de Bragança, mostra-se feliz com a dobradinha. “O nosso objetivo, quando começamos a época, era ser campeões. E tínhamos também este objetivo, conquistar a taça, que era tão importante como o primeiro. Quem está neste clube tem de começar a ter a noção do clube que representa e de que em todas as competições em que entramos que é para ganhar”.

Carlos Choupina, treinador da equipa de Macedo, lamenta o desfecho do jogo e diz que as grandes penalidades são uma loteria. Faltou a sorte. “Tenho de arranjar uma taça a estes miúdos, eles, para mim, ganharam isto, mostraram aqui como se joga futebol”.

As equipas defrontaram-se hoje, no Estádio São Sebastião, em Mirandela.