Vila Flor SC entra a ganhar no Campeonato de Elite de Futebol de Praia

A 1ª Fase do Campeonato de Elite de Futebol de Praia começou este sábado, com a realização da 1ª Jornada da prova.

O Vila Flor começou da melhor forma esta jornada inaugural, ao vencer o GRAP (Grupo Recreativo Amigos da Paz). 5-7 foi o resultado da partida, que se jogou no Estádio Praia do Ouro, em Sesimbra, no sábado.

O Estádio Praia do Ouro foi o anfitrião da primeira ronda, com quatro duelos. O AFD Torre, o Leixões Sport Clube e o AD Buarcos também venceram na jornada inaugural.

Na segunda jornada o Vila Flor joga frente ao GDU Ericeirense, em Matosinhos.

Foto: AF Bragança