Rui Teixeira, Susana Vilela e Eduardo Bacalhau vencem II Grande Prémio das Cerejas - Luís Azevedo

Rui Teixeira, da Escola de Atletismo de Coimbra, em masculinos, e Susana Vilela, da Escola de Atletismo da Trofa, em femininos, são os vencedores do II Grande Prémio das Cerejas - Luís Azevedo, que aconteceu ontem, em Alfândega da Fé.

Rui Teixeira terminou o percurso de 10 quilómetros em 31 minutos e 45 segundos, repetiu a vitória e espera no próximo ano fazer o mesmo. “Estou muito feliz, já ao longo da minha carreira somei muitas vitórias em Alfândega da Fé. Os anos passam, mas continuo a ser muito feliz a correr e Alfândega da Fé é um local especial. Espero no próximo ano estar com saúde e voltar cá”.

Susana Vilela terminou o percurso em 41 minutos e 47 segundos e destronou Lucinda Moreiras, que tinha vencido no ano passado. “Foi difícil. A Lucinda é uma grande atleta. Ganhei e estou feliz por isso e espero para o ano regressar”.

O calor atrapalha ainda mais para quem compete em cadeira de rodas. Eduardo Bacalhau ganhou nesta categoria, terminando o percurso em 44 minutos e 51 segundos. “Vamos deitados na cadeira e levamos diretamente com o calor do alcatrão, o que ainda é pior do que correr a pé”.

A prova é promovida pela Associação Recreativa Alfandeguense e contou com cerca de 150 participantes, tal como no ano passado. A presidente, Helena Lisboa, destaca que a ideia é fazer crescer o prémio de forma sustentada. “Queremos que a prova cresça de forma gradual e organizada, atraindo cada vez mais participantes a Alfândega, mas, mesmo assim, este é já um número muito bom”.

Luís Azevedo é o grande impulsionador do atletismo no concelho e dá, por isso, nome à prova, algo que o deixa bastante honrado. “Muita gente apareceu a correr por me ver correr a mim e isso deixa-me satisfeito”.

O II Grande Prémio das Cerejas - Luís Azevedo contou com 2220 euros em prémios.