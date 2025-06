Clube Desportivo de Miranda do Douro perde na visita ao Cerveira na Taça Nacional de Futsal

A formação mirandesa foi derrotada, por 3-1, na deslocação ao Cerveira Futsal e perdeu pela segunda vez seguida na Série A da Taça Nacional. A partida da segunda jornada realizou-se no sábado, em Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo.

O Clube Desportivo de Miranda do Douro até entrou melhor no jogo, com o Vítor Hugo (9’) a inaugurar o marcador. No entanto, Ricardinho (19’) marcou para equipa da casa e foi tudo empatado para o intervalo.

No segundo tempo, Ricardo Sampaio (27’) colocou o Cerveira na frente da partida e Hugo Matos (35’) carimbou o triunfo, por 3-1.

Vítor Hugo, treinador e jogador do Clube Desportivo de Miranda do Douro, frisou que o primeiro golo sofrido destabilizou a equipa mirandesa. “Foi uma deslocação difícil até Vila Nova de Cerveira. Acabámos por entrar bem no jogo, fizemos o primeiro golo do jogo e podíamos ter ampliado o resultado. Não o fizemos, sofremos um golo praticamente a 50 segundos do fim da primeira parte e equipa acusou muito esse golo. Depois, na segunda parte, sofremos mais dois golos e nunca mais nos conseguimos encontrar em campo. Estamos tristes pelo resultado, mas vamos continuar a trabalhar durante a semana para conseguir virar a página no próximo jogo frente ao Juventude de Pedras Salgadas”, vincou.

Na outra partida da Série A, o Contacto Futsal venceu, por 2-5, na visita ao Juventude de Pedras Salgadas e lidera com seis pontos. O Juventude de Pedras Salgadas ocupa a segunda posição, com três pontos, e o Cerveira Futsal está no terceiro lugar, também com três pontos. Já o Clube Desportivo de Miranda do Douro ainda não pontuou e está no quarto e último lugar, na competição que dá cesso à 3ª Divisão de Futsal.

Na próxima sábado, o Clube Desportivo de Miranda do Douro recebe os transmontanos do Juventude de Pedras Salgadas. A partida da terceira ronda está agendada para as 16h30, no Pavilhão Multiusos de Miranda do Douro.

Também no sábado, às 16h00, o Contacto Futsal joga em casa frente ao Cerveira, no Pavilhão Municipal de Refojos, em Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.

