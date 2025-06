Jorge Mariz vence em Elites e alcança segundo lugar da geral no Gerês Granfondo

O brigantino Jorge Mariz conseguiu o primeiro posto da categoria Elites Masculinos e foi segundo na classificação geral do Gerês Granfondo. A prova de ciclismo de estrada realizou-se no domingo pela décima segunda vez, na vila do Gerês.

A prova teve a extensão de cerca de 127 quilómetros, com 2720 metros de desnível acumulado. Jorge Mariz, da Penacova CEG Reconco, concluiu o percurso em três horas, 43 minutos e 57 segundos, com uma velocidade média de 34 km/h. Na categoria de Elites superou o espanhol Miguel García, da Love Tiles, por seis minutos e sete segundos. No terceiro posto ficou Miguel Nunes, da Two Hundred Sports/ SJV, a sete minutos e 30 segundos do transmontano Jorge Mariz.

Quanto à classificação geral, o vencedor foi David Mayo Vivas. O ciclista espanhol da Love Tiles triunfou com o tempo de três horas, 42 minutos e 22 segundos. Jorge Mariz ficou a um minuto e 35 segundos e Carlos Aguiar fechou o pódio no teceiro lugar, com a um minuto e 48 segundos de David Mayo Vivas.

Jorge Mariz fez um balanço positivo da competição do Gerês. “Foi uma prova positiva, apesar de não ter conseguido liderar na classificação geral, a verdade é que estou cada vez mais perto. Fiquei contente com o resultado e continuo com a esperança de vestir a camisola amarela, o tempo de diferença para o David Vivas está a encurtar e isso dá-me motivação para continuar a acreditar que é possível”, começou por dizer.

Quanto à prova do Gerês Granfondo, Jorge Mariz referiu que “já conhecia o percurso de anos anteriores” e “sabia que ia ser duro”, mas essa experiência fez com que se “sentisse à vontade” e “permitiu fazer uma boa gestão da corrida”.

Ainda faltam dois Granfondos da Bikeservice, o de Bragança no dia 13 de julho e o de Monção – Melgaço no dia 21 de setembro. Ainda não foi desta que Jorge Mariz conseguiu vestir a camisola amarela dos Granfondos da Bikservice, o ciclista brigantino está agora a 15 pontos de David Mayo Vivas. “Quero conseguir um bom resultado no Bragança Granfondo. Tenho de fazer o trabalho de casa, que é estudar bem percurso. Espero que corra bem, tenho a responsabilidade de correr em casa e acredito que seja desta que vou vencer o David Vivas”, concluiu Jorge Mariz.

A próxima competição de Jorge Mariz será o Granfondo Terras de Basto. A prova organizada pela Cabreira Solutions acontece pela terceira vez e está marcada para o dia 15 de junho, na versão Granfondo vai ter 116 quilómetros de extensão, com 3200 metros de desnível acumulado.

Foto: Matias Novo/ Gerês Grandondo