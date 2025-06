Transmontano Ricardo Mendes sagra-se bicampeão nacional de paraciclismo em BTT XCM

Ricardo Mendes, natural de Abreiro, no concelho de Mirandela, sagrou-se campeão nacional de paraciclismo pelo segundo ano consecutivo. O feito foi conseguido em solo transmontano, em Montalegre, no distrito de Vila Real, no Campeonato Nacional de Maratonas (XCM) de BTT, competição que aconteceu no domingo.

O paraciclista, da equipa SAERTEX Portugal / CRIAZinvent, competiu na distância da Meia Maratona do XIII Troféu de BTT “Acácio da Silva”, com cerca de 44 quilómetros de extensão, e foi o mais rápido a cruzar a meta da categoria. O transmontano revalidou a camisola com a marca de uma hora, 54 minutos e 48 segundos. Ricardo Mendes deu 15 minutos e 11 segundos de avanço a Roberto Soares, da Bombos São Sebastião/LusoPrint/ ElectroMinho, que finalizou no segundo lugar. Duarte Velho, da SPAC, ficou a 15 minutos e 25 segundos do transmontano e encerrou o pódio na terceira posição.

“Estou muito feliz por renovar a camisola de campeão nacional nas maratonas de XCM. Foi uma prova espetacular em Montalegre, na nossa região de Trás-os-Montes, e correu mesmo tudo bem. Foi um fim de semana incrível, senti-me bastante forte e ataquei desde o início. Depois, alcancei uma boa diferença e consegui manter a vantagem até ao fim. Agora, tenho de continuar a trabalhar para alcançar mais objetivos”, sublinhou Ricardo Mendes.

O transmontano conquistou, assim, o título nacional de paraciclismo de BTT XCM, mas quer mais. Ricardo Mendes tem como objetivo sagrar-se campeão nacional de paraciclismo de BTT XCO e ganhar as Taças de Portugal (que no BTT são os campeonatos) nas vertentes de XCM e XCO de paraciclismo.

O próximo desafio de Ricardo Mendes será o Montesinho 101, que está de volta sete anos depois. A competição de BTT brigantina, que vai passar pelas serras da Nogueira e de Montesinho, realiza-se no dia 15 de junho e vai ter 101 quilómetros de extensão na versão de Maratona, 60 quilómetros na versão de Meia Maratona e o passeio terá 30 quilómetros.