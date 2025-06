PJ em investigação na câmara de Bragança

A Polícia Judiciária esteve, hoje, na Câmara Municipal de Bragança. A presença da PJ nas instalações foi confirmada pelo próprio presidente do município, Paulo Xavier.

Segundo disse ainda, as investigações da polícia na câmara estão relacionadas com as obras da nova zona industrial, inaugurada em 2018, e a Circular Interior de Bragança.

Recorde-se que em novembro do ano passado veio a público que, na empreitada da nova zona industrial existiram trabalhos faturados mas não executados no valor de mais de 800 mil euros, assim como houve obras que não estavam previstas e foram executadas mas não foram faturadas. Naquela altura, o ex-presidente da câmara, Hernâni Dias, explicou, à Rádio Brigantia, que tudo se tratou de uma falha administrativa. Ou seja, não se passou para o papel aquilo que aconteceu entre trabalhos que não foram feitos mas se faturaram e os que foram feitos e não se faturaram.