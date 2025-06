Associação dos bombeiros de Mirandela e dois comandantes acusados de crimes de peculato e falsificação de documentos

O Ministério Público (MP), através do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, apresentou uma queixa contra o antigo comandante dos bombeiros de Mirandela, Edgar Trigo, o seu adjunto, Luís Carlos Soares, que é atualmente o comandante da corporação, e também contra a própria Associação dos Bombeiros, que naquela altura era presidida por Marcelo Lago, que morreu no ano passado. Em causa estão os crimes de crimes de peculato, abuso de poder e falsificação de documentos.

