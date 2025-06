Pizzi regressa a Portugal para reforçar o Estoril Praia

Luís Miguel Afonso Fernandes, conhecido no mundo futebol como Pizzi, está de regresso ao futebol português. O médio, de 35 anos, natural de Bragança, vai jogar no Estoril Praia. O contrato é válido por duas temporadas.

Esteve uma época no Apoel, do Chipre, depois de uma passagem de dois anos pelo SC Braga. Jogou no Benfica, de águia ao peito, de 2014 a 2022. Passou também pelos turcos do Basaksehir e pelo Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Antes de ir para o Apoel, Pizzi já tinha sido apontado ao Estoril e agora vai mesmo reforçar a equipa canarinha da Amoreira.

Foto: Estoril Praia