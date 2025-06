Idoso morre em acidente com trator agrícola no concelho de Vila Flor

Um idoso, de 91 anos, morreu, ontem à tarde, num acidente com um trator, em Vieiro, no concelho de Vila Flor. O idoso estava a realizar trabalhos agrícolas com a máquina numa propriedade privada.

O trator terá capotado e a vítima terá ficado debaixo dele, segundo conseguimos apurar junto de fonte dos bombeiros.

Ainda foi acionado o helicóptero do INEM, sediado em Macedo de Cavaleiros, mas o óbito foi declarado no local pela equipa médica que, entretanto, também foi acionada, tal como operacionais dos bombeiros de Vila Flor.

A GNR tomou conta da ocorrência.