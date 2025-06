Touças continua na liderança do Campeonato Nacional de Trial 4x4 em Super Proto

A terceira ronda do Campeonato Nacional de Trial 4x4 não correu como previsto ao brigantino Touças. Em Tábua, apesar de não ter ido além de um terceiro lugar na primeira corrida e de um quarto posto na segunda, a Tábô Team 4x4 continua a comandar a classificação geral de Super Proto.

Touças soma 121 pontos, Paulo Ferreira está em segundo com 106 pontos e António de Oliveira está no terceiro posto com 83 pontos.

Os novos travões que Touças instalou no jipe acabaram por lhe dar dores de cabeça, logo no prólogo. O piloto brigantino ficou sem travões e arrancou da sétima posição. O pó foi um dos maiores obstáculos na pista de Tábua, no distrito de Coimbra, que voltou ao panorama nacional 13 anos depois. “Foi um fim de semana atribulado, com alguns percalços e o maior obstáculo foi o pó. Começámos sábado de manhã com o prólogo, onde fiz um péssimo resultado porque fiquei sem travões e fui para sétimo. Depois arrancámos à tarde, a pista estava muito rápida e foi muito difícil recuperar, mas ainda assim fizemos terceiro lugar, não deu para mais. No domingo a pista era ao contrário, quatro horas de resistência, estava tudo ok com o jipe e logo na primeira volta o guincho decidiu não ajudar e caí para o último lugar, depois lá conseguir por o guincho a funcionar novamente e deu para ficar em quarto na segunda corrida”, explicou.

Apesar das corridas atribuladas no Tábuadura, a equipa de Bragança, composta pelo piloto Touças e pelo navegador Cristiano Fernandes, continua na frente do campeonato. “Ainda estamos com alguma vantagem na classificação e vamos tentar manter essa vantagem. Quero ter o jipe pronto na máxima força para a próxima prova”, frisou.

O piloto brigantino aproveitou ainda para elogiar o novo formato de duas corridas por fim de semana. “Falando em meu nome e o resto dos pilotos, de certeza que estarão de acordo comigo, é o melhor sistema que pode haver. Porque aumenta a competição e dá muita mais visibilidade aos patrocinadores. Acho que está toda a gente satisfeita com este novo formato”, salientou.

Na classe Extreme, a Inferninho Team Júnior de Torre de Moncorvo, composta por João Teixeira e António Pereira, conseguiu um terceiro lugar na primeira corrida do Tábuadura e um quarto posto na segunda. O piloto João Teixeira está em terceiro lugar da categoria Extreme com 65 pontos. Filipe Ribeiro lidera com 114 pontos e Joaquim Marques está no segundo lugar com 110 pontos.

A próxima competição do Campeonato Nacional de Trial 4x4 será em Lordelo – Paredes, no distrito do Porto, nos dias 25 e 26 de outubro.

Foto: CPT 4X4