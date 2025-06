Rafael Pinheiro é o novo treinador do SC Mirandela

Rafael Pinheiro é o novo treinador do Sport Clube de Mirandela.

O técnico, natural de Mirandela, com 42 anos, estava a treinar a equipa sénior de futsal do Vila Flor.

Rafael Pinheiro substituiu Daniel Ferreira, que, mesmo tendo feito a “dobradinha”, com a conquista do Campeonato e da Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança, decidiu não continuar no clube por não ter recebido qualquer contacto por parte da direção sobre a sua continuidade ou não e por considerar que aquele não era o projeto “ideal”

José Pedro Alonso e Rui Ramos são os novos treinadores adjuntos. Nuno Loureiro é o team manager.

Rafael Pinheiro volta à equipa depois de já a ter treinado na época 2021/22.