Mirandelense Kaká é campeã nacional de futsal feminino pelo Nun'Álvares

Catarina Alexandra Fernandes Silva, mais conhecida como Kaká, jogadora natural de Mirandela venceu a primeira liga de futsal feminino. A universal, de 29 anos, conseguiu o feito esta terça-feira ao serviço do Nun'Álvares. A equipa de Fafe venceu os três encontros da final diante da formação do Santa Luzia e fez história ao ser campeã da Liga Feminina Placard pela primeira vez.

Na primeira partida da final ganhou, por 2-0, em Fafe. Na visita a Viana do Castelo venceu, por 3-4, e no terceiro encontro fechou com chave d’ouro ao triunfar de forma expressiva, por 8-0, novamente em Fafe.

O Nun'Álvares, ao conquistar a Liga Feminina Placard, interrompeu um ciclo de sete campeonatos seguidos conquistados pelo Benfica.

Kaká está há três temporadas na turma fafense. Começou no futebol, nos escalões de benjamins e infantis do Sport Clube de Mirandela. Posteriormente optou pelo futsal, onde em 2008/2009, esteve ao serviço do Futsal Mirandela. Depois disso, representou a AD Flaviense, GD Chaves e, em 2016, esteve em Itália a representar a Lazio Calcio a 5.

