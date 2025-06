Homem de 66 anos morreu em acidente de viação em Torre de Dona Chama

Um homem de 66 anos, morreu sábado à noite, na sequência de um acidente de viação, que ocorreu na vila de Torre de Dona Chama, concelho de Mirandela.

Natural de Vale das Fontes, concelho de Vinhais, a vítima ainda foi transportada ao hospital de Mirandela, mas o óbito veio a ser confirmado, durante a madrugada de domingo.

Segundo adiantou o comandante dos bombeiros da Torre, Nuno Nogueira o alerta para o acidente foi dado às 22h48. Tratou-se uma colisão frontal “muito violenta” entre um motociclo (uma scooter) e um veículo ligeiro, com o condutor do motociclo (vítima mortal) a ser projetado, vindo a sofrer ferimentos graves, aos quais acabou por não resistir. As causas do acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR.

No local estiveram 15 operacionais e seis viaturas, entre bombeiros da corporação de Torre de Dona Chama, equipa da ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM e militares da GNR.