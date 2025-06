Obras das residências de estudantes da EsACT estão “ligeiramente” atrasadas

As obras das duas residências de estudantes da EsACT/IPB de Mirandela estão “ligeiramente” atrasadas, mas “não comprometem a concretização das obras”, garantiu o presidente do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), Orlando Rodrigues. Os trabalhos envolvem a requalificação do antigo Hotel Mira Tua, que está a ser convertido, e a construção de um edifício de raiz no campus da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela. “Estão com três ou quatro meses de atraso face ao previsto. Estamos a procurar garantir que o empreiteiro recupere esse atraso, mas, enfim, há naturalmente também dificuldades no mercado de trabalho. Porém, as obras estão a decorrer plenamente como previsto”, acrescentou.

LEIA MAIS NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU FAÇA A SUA ASSINATURA ONLINE