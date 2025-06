Careto Air Show põe Bragança no mapa da aviação nacional e gera milhões para a cidade

Esta sétima edição do Careto Air Show contou com 200 voluntários, 10 aeronaves e 200 pilotos. Entre loopings e voos invertidos, pilotos nacionais e estrangeiros, estreantes e veteranos, rumaram ao Aeródromo de Bragança para mostrar aquilo que de melhor fazem com os seus aviões. Um dos estreantes deste ano foi o piloto Jorge Loureiro, de 28 anos, que confessou ter ficado rendido à atmosfera do evento. “O ambiente é fantástico”. Uma opinião partilhada por José Luís Lickfold, piloto de acrobacia aérea. “As pessoas aqui são muito calorosas, o ambiente é incrível e acho que está um grande dia para voar”, disse, recordando que a primeira vez que esteve num air show foi em Bragança, por isso admite que tem um carinho “extra especial por estar aqui”. O veterano Carlos Costa, da Patrulha Fantasma, é piloto há 30 anos e especialista em acrobacia há 20, e garante: “O mundo da aviação sempre foi uma paixão”. “É aquele clichê de pequenino que olhava para o ar, via os aviões e gostava. Fui-me interessando desde miúdo. Em Viseu, pegava na bicicleta aos sábados e ia até ao aeródromo para ver os aviões. E é essa paixão, o companheirismo entre aeroclubes, que nos trouxe aqui a Bragança já há muitos anos. Eu não conheço nenhum outro aeroclube que faça isto em Portugal”, contou Carlos Costa.

