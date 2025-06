Aumentar diversidade varietal nos olivais é a grande ajuda para combater fenómenos climáticos que arrasam a cultura

Durante a floração ou a frutificação, o calor excessivo, acima de 35 °C, pode provocar a queda de flores e frutos jovens, reduzindo a produção. Pode ainda acelerar a maturação das azeitonas, diminuindo a qualidade do azeite. Já a geada tardia, em abril ou maio, pode também afetar a floração e reduzir a frutificação. Se ocorrer no outono, danifica as azeitonas ainda verdes e afeta o rendimento em azeite. A chuva torrencial pode provocar fissuras nos frutos e favorecer doenças fúngicas como a gafa. Os fenómenos climáticos são cada vez mais frequentes, deixando os agricultores alarmados.

José Alberto Pereira, investigador na área da olivicultura no Instituto Politécnico de Bragança, em particular no Centro de Investigação de Montanha, do qual é diretor, defende que é preciso apostar na diversidade de variedades nos olivais da região.

LEIA MAIS NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU FAÇA A SUA ASSINATURA ONLINE