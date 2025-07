Marco Louçano: o brigantino que aceitou treinar com a guerra mesmo ao lado no Médio Oriente

Marco Louçano, brigantino de 46 anos, é treinador de futebol há 15 e atualmente desempenha funções de treinador-adjunto no Al Hussein SC, clube da cidade de Irbid, na Jordânia, que disputa o título de campeão no principal campeonato do país. A aventura começou recentemente, mas já há muito para contar.

Apesar do contexto geopolítico, marcado pela tensão entre Israel e o Irão, Louçano sente-se "seguro".

