Distrito de Bragança regista perda de quase 6 mil eleitores desde as autárquicas de 2021

A três meses das próximas eleições autárquicas, o distrito de Bragança apresenta um cenário de redução no número de eleitores inscritos. Desde as autárquicas de 2021, foram registadas perdas na ordem dos 5.800 eleitores, o que corresponde a uma diminuição de 4% no total de recenseados. A maior parte desta redução verifica-se em concelhos com populações menores, com destaque para Freixo de Espada à Cinta, Alfândega da Fé e Vinhais, que registaram as maiores quedas percentuais.

