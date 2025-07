Ricardo Mendes sagra-se bicampeão nacional de paraciclismo de BTT XCO

Foi em Ansião, no distrito de Leiria, que o transmontano Ricardo Mendes conquistou pela segunda vez consecutiva o título de campeão nacional de BTT XCO. O ciclista, natural de Abreiro, no concelho de Mirandela, conseguiu o feito no domingo ao serviço da equipa SAERTEX Portugal / CRIAZinvent.

O transmontano concluiu a prova em 47 minutos e 49 segundos e triunfou novamente em paraciclismo. Ricardo Mendes deu quatro minutos e 37 segundos de avanço a David Costa, da Rodactiva/Golden Club Cabanas, que foi o segundo classificado. No terceiro posto, a cinco minutos e 41 segundos do transmontano, ficou Roberto Soares, da Bombos S. Sebastião/LusoPrint/ ElectroMinho.

“Correu muito bem. Foi um dia em cheio, junto da minha família, e foi espetacular renovar o título de campeão nacional de XCO. No paraciclismo, este ano, já tinha vencido a camisola de campeão na vertente de XCM Maratonas, a Taça de Portugal de XCO e agora fico muito feliz por ganhar a camisola de campeão nacional no XCO. Foi uma corridinha limpinha, sem quedas, furos ou avarias e a organização da prova de Ansião está de parabéns, o trajeto estava muito bem conseguido. Estou contente por vestir a camisola de campeão por mais um ano e espero conquistar o pleno de títulos no paraciclismo”, referiu Ricardo Mendes.

O ciclista transmontano frisou que tem mais um objetivo na temporada que é “vencer a Taça de Portugal de XCM”, faltam duas provas na competição nacional e o transmontano quer “conquistar um troféu, que escapou no ano passado”.

A próxima prova de Ricardo Mendes será em Lagos, no Algarve, no dia 21 de setembro para a 4ª Taça de Portugal XCM.