Chaves B vence GD Bragança e conquista Troféu Ximena pelo segundo ano consecutivo

A formação do Chaves B venceu, por 0-3, o Grupo Desportivo de Bragança e conquistou pela segunda vez consecutiva o Troféu Ximena. A quinta edição do troféu de pré-temporada, que homenageia o antigo capitão e guarda-redes da formação brigantina, jogou-se, esta tarde, no Estádio Municipal Engenheiro José Luís Pinheiro (Municipal de Bragança).

A turma flaviense vencia por uma bola a zero ao intervalo, com um golo madrugador de Pedro Cauã. No segundo tempo, Keyns Abdala e Adilio Djaló foram os autores dos golos.

Na quarta edição do Troféu Ximena, o Chaves B levou a melhor nos penáltis, 3-4, após o empate a duas bolas no tempo regulamentar.