Assinatura de protocolo da linha ferroviária Porto–Zamora via Bragança é uma ligação “prioritária” para o Governo

No dia 23 de julho, foi formalmente assinado o protocolo que dá início ao estudo do corredor ferroviário de alta velocidade entre Porto e Zamora, uma ligação que irá passar pela região de Trás-os-Montes. Este passo é um marco importante para a região e para o país, uma vez que representa o início de um projeto que poderá alterar profundamente o panorama económico e social do interior de Portugal.

Pedro Lima, presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, sublinhou a importância desta infraestrutura para o país e alertou para a urgência em combater os centralismos.

“Portugal precisa de se tornar inteiro e deixarmos de ter interiores, exteriores, litorais. Trás-os-Montes está no centro de uma vasta região e é preciso ter visão para isso”, afirmou. O responsável frisou que, finalmente, o Governo demonstrou coragem e determinação ao iniciar os estudos, apontando que este é apenas o “primeiro passo de muitos”.

O estudo, que tem um prazo de execução de dois anos e meio, será desenvolvido pela Infraestruturas de Portugal (IP) e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte). Esta fase do projeto distingue-se do estudo realizado pela Associação Vale d’Ouro em 2021, sendo a primeira vez que o Governo vai avançar com um estudo de viabilidade da infraestrutura, conforme explicou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O ministro realçou a importância de garantir que as obras avancem sem mais promessas vazias:

“Se não fizermos os estudos, se não fizermos os projetos, não teremos obra. Promessas de datas, promessas de proclamações que ficam perdidas no tempo, já estamos todos fartos”, sublinhou.

António Cunha, presidente da CCDR-Norte, adiantou que a linha ferroviária terá um impacto transformador na economia da região.

“A mobilidade será completamente alterada, permitindo que Bragança fique a pouco mais de uma hora do Porto e com ligação direta a Madrid. A atratividade de Bragança e de toda a região para o investimento e o turismo será, sem dúvida, muito mais forte”, afirmou, destacando que a infraestrutura beneficiará um vasto conjunto de municípios e promoverá o desenvolvimento económico dos territórios servidos pela linha.

O estudo está orçado em 1,5 milhões de euros e será realizado ao longo de dois anos e meio. Os prazos para as próximas fases ainda estão por definir. A ligação Bragança–Zamora é uma das prioridades do Plano Ferroviário Nacional, aprovado em abril pelo Conselho de Ministros, juntamente com outras ligações estratégicas, como Aveiro–Salamanca e Faro–Huelva.