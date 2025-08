SC Mirandela foi o grande vencedor da sétima edição da Taça Transmontana

A Taça Transmontana rumou, pela segunda vez, a Mirandela, após o clube mirandelense ter vencido ontem o Chaves B por 2-1, no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros. O encontro chegou ao intervalo empatado sem golos, com os três golos da partida a serem marcados na segunda parte. Pelo SC Mirandela, Abazaz abriu o marcador, seguindo-se o golo apontado por Tiago. A equipa flaviense ainda conseguiu reduzir, mas não foi além de um golo.

O treinador do Sport Clube Mirandela, Rafael Pinheiro, reconheceu que foi um jogo onde as emoções estiveram à flor da pele, algo que não surpreende por se tratar de uma final. Rafael Pinheiro realçou ainda que esta vitória é motivadora para o início do campeonato. “Acaba por ser natural que, às vezes, o jogo siga para uma vertente mais física, mas penso que acabou por imperar o bom senso e foi um jogo muito competitivo. Começar o campeonato depois de conquistarmos uma taça deixa os rapazes certamente muito mais animados e com mais vontade de treinar do que quando se perde. O resultado era muito importante. Os adeptos cobram-nos muito e bem. Alguns podem até estar aqui sem dormir por causa das festas, mas vieram na mesma apoiar-nos, e acho claramente que eles merecem. Vamos conseguir representá-los e representar a cidade da melhor forma”, afirmou.

Sem objetivos definidos, o Chaves B vai, segundo o treinador dos flavienses, Carlos Guerra, pensar jogo a jogo. É precisamente no próximo encontro, frente ao Vianense, que a equipa está agora com os olhos postos. “Foi um bom jogo, de luta e crença. A vitória caiu para o Mirandela e só nos resta dar-lhes os parabéns. Agora é continuar a trabalhar e pensar positivo. Vamos continuar na luta. É pensar já no jogo com o Vianense, que é o próximo que temos. Não há outra maneira de encarar as coisas. A minha equipa lutou, trabalhou muito, deixou tudo em campo. Estou satisfeito com a exibição da equipa, não estou é com o resultado”, referiu.

Uma derrota que Moreno, jogador flaviense, garante não abalar demasiado a equipa, que já está focada no campeonato. “Acho que estivemos bem na primeira parte, os primeiros 20 minutos. Depois da segunda parte, jogou-se muito pouco. Sofremos um golo de canto, depois um segundo golo muito perto. Acho que temos muitas coisas a ajustar, mas na segunda parte jogou-se muito pouco, muita perda de tempo. Eles tiraram muito jogo e acho que foi daí que eles tiraram a vantagem. Ainda conseguimos recuperar depois dos dois golos, mas não foi suficiente. Estamos concentrados. O que importa agora é o campeonato, já o próximo domingo. Vamos trabalhar para dar uma boa resposta. Queríamos ganhar o troféu, mas o mais importante é o campeonato”, disse.

A Taça Transmontana de Futebol resulta da parceria entre as associações de futebol de Bragança e Vila Real. Vai já na sétima edição e, este ano, o grande vencedor foi o Mirandela.