Ciclos que se encerram, raízes que permanecem

Há cinco anos, aceitei o desafio de dirigir a informação da Rádio Brigantia e do Jornal Nordeste com um propósito claro: dar a maior dignidade possível a este jornal, que é a voz da nossa terra e do nosso povo. Foi, desde o primeiro dia, uma missão feita com respeito, entrega e sentido de responsabilidade. Porque um órgão de comunicação não é apenas um veículo de notícias, é a memória viva de uma comunidade, é o espelho das suas lutas e conquistas.

Os ciclos, no entanto, têm o seu tempo. Os cargos renovam-se, e isso é saudável para que as instituições se mantenham vivas e fortes. Chega agora o momento de me despedir da Direção de Informação, com a serenidade de quem cumpriu a sua parte e a esperança de ver este trabalho continuar. Ao meu sucessor, deixo votos das maiores felicidades e a sincera expectativa de que dignifique este que é o maior grupo de comunicação social do distrito de Bragança.

Esta casa foi-me familiar muito antes de assumir esta função. Há treze anos, dei aqui os meus primeiros passos como profissional. A vida levou-me por outros caminhos, mas o destino quis que regressasse para suceder ao saudoso professor Teófilo Vaz, cuja memória continua a inspirar-nos. Procurar estar à altura desse legado foi um dos maiores desafios e honras da minha carreira.

À equipa que liderei, deixo um agradecimento profundo. Aprendemos juntos, crescemos juntos e enfrentámos desafios que só quem está nesta profissão conhece. Aos colaboradores, repórteres, fotógrafos, técnicos e todos os que diariamente dão o seu melhor para manter viva a informação local, um muito obrigada. Cada edição, cada emissão e cada reportagem foi possível porque todos acreditámos no mesmo: que o nosso território merece ser contado com verdade e paixão.

Aos nossos leitores e ouvintes, deixo igualmente uma palavra especial. Sem o vosso apoio, sem a vossa confiança e sem o vosso olhar atento, nada disto teria sentido. É para vós que trabalhamos, e é por vós que vale a pena continuar a acreditar no jornalismo de proximidade, feito com rigor e independência.

Saio desta função, mas não abandono a minha terra nem o meu compromisso com ela. Continuarei, sempre que puder, a contribuir para a valorização da nossa região. Porque esta não é apenas uma luta profissional. É, acima de tudo, uma luta de vocação, de amor às raízes e de respeito pela história que partilhamos. E, se um dia voltarmos a cruzar caminhos neste mundo da comunicação, será sempre com o mesmo entusiasmo com que aqui comecei. Porque quem nasce com esta paixão, nunca deixa verdadeiramente de contar histórias.

Termino com a convicção de que o Jornal Nordeste e a Rádio Brigantia continuarão a ser a voz firme e livre da nossa gente. E com a certeza de que, onde quer que esteja, continuarei a escutar e a contar as histórias que fazem de Trás-os-Montes muito mais do que um lugar no mapa: fazem dele um lar.

Cátia Barreira, Diretora de Informação