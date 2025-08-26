“Quem sonha, alcança”: a história da Campeã Mundial de Kickboxing Catarina Dias

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES
Ter, 26/08/2025 - 11:58
Catarina Dias é campeã do mundo. A lutadora transmontana, natural de Gralhós, no concelho de Montalegre, e atleta do Ginásio Clube Mirandelense, conquistou a medalha de ouro nos World Games em Chengdu, na China, ao vencer, por 2-1, a israelita Polina Grossman na final da categoria K1 -70kg. Um triunfo que representa mais do que uma vitória desportiva: é o culminar de uma década de sacrifício, resiliência e paixão
Entre longas viagens semanais, de Montalegre a Mirandela, depois de dias inteiros de trabalho como engenheira civil, Catarina nunca deixou de acreditar. Desde os 15 anos que o kickboxing faz parte da sua vida, uma paixão que começou por curiosidade e cresceu até se tornar missão de vida. “Já adotei este estilo como rotina, porque quem sonha, alcança”, confessou, em entrevista ao Jornal Nordeste.
A vitória na China tem ainda um sabor especial: foi frente à mesma adversária que lhe tinha tirado o título europeu há cerca de um ano. Mas desta vez, o sonho falou mais alto.
“Não interessa o resultado, interessa estar feliz com o lugar onde estamos. E eu sempre ambicionei estar aqui”, sublinhou.
Atualmente, Catarina Dias não é apenas uma campeã no ringue. É a prova de que, com trabalho, motivação e persistência, até o sonho mais ambicionado pode tornar-se realidade.
