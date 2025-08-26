IPB perdeu 237 alunos na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) registou uma quebra de alunos acolhidos na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2025/26. Apesar de o número de alunos que concluíram o ensino secundário se ter mantido estável, o IPB perdeu 237 estudantes, comparando com a mesma fase do ano letivo passado. Tendo em conta que, a nível nacional, as perdas percentuais variam entre os 0 e os 50,9%, a nível nacional, o IPB situa-se numa posição relativa intermédia, com 23,7%.

762 novos estudantes foram colocados no Instituto Politécnico de Bragança na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Ainda assim, num ano em que o Ensino Superior Público em Portugal perdeu, nesta primeira fase, 6064 estudantes, o instituto mantem-se como um dos que mais alunos acolheu, a nível nacional. Depois dos politécnicos dos grandes centros urbanos do litoral, Porto, Lisboa, Coimbra e Leiria, o IPB foi o que mais colocou na primeira fase.

Recorde-se que quando foi tornado público que o número de jovens a candidatar-se ao ensino superior, na primeira fase, tinha caído, o presidente do IPB, Orlando Rodrigues, tinha, desde logo, esclarecido, ao Jornal Nordeste, que se estimava que o politécnico perde-se “entre 200 a 300 alunos” no âmbito do Concurso Nacional de Acesso, face à redução de cerca de 10 mil candidatos, em comparação com o ano anterior.

O presidente referiu não ter dúvidas de que este cenário é reflexo das alterações introduzidas pelo Governo, à época liderado por António Costa, e que se mantêm com o atual executivo de Luís Montenegro, nomeadamente a obrigatoriedade de apresentação de dois exames nacionais para formalizar a candidatura, quando anteriormente bastava apenas um.

Os cursos mais procurados no Instituto Politécnico de Bragança nesta primeira fase de acesso foram os de Enfermagem e Fisioterapia, sendo que as vagas ficaram todas preenchidas. Também Educação Básica, Solicitadoria e de Marketing ficaram lotados. Perto disso ficaram Arte e Design, Línguas para Relações Internacionais e Gestão. Já os cursos de Engenharia mantêm-se como os que menos alunos colocam no concurso nacional de acesso. Em causa podem estar os requisitos de entrada mais exigentes.

Em Educação Ambiental, Engenharia de Energias Renováveis, Engenharia Química, Informática de Gestão, Informática e Comunicações, Engenharia Agronómica, Engenharia Alimentar, Engenharia do Ambiente, Engenharia Zootécnica e Enologia não foi colocado nenhum aluno.

As aulas têm início no dia 15 de setembro e o IPB aconselha aqueles que não conseguirem ingressar no ensino superior a procurar um Curso Técnico Superior Profissional, sendo que, atualmente, a instituição de Bragança conta com cerca de 50. São formações de dois anos que permitem aos alunos entrar no mercado de trabalho mais precocemente e, depois, continuar com a licenciatura.

Administração e Negócios, Análises Químicas e Biológicas, Comunicação Digital, Defesa da Floresta Contra Incêndios, Estética, Cosmética e Bem-Estar, Gerontologia, Informática, Gestão de Turismo, Serviços Jurídicos e Viticultura e Enologia são apenas algumas das opções de cursos técnicos oferecidos.