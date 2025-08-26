Novos Rumos, o Mesmo Compromisso

A recente aquisição do Jornal Nordeste e da Rádio Brigantia marca um momento histórico no panorama da comunicação social da região transmontana. Mais do que uma simples transação comercial, trata-se de uma aposta estratégica no fortalecimento da informação regional de qualidade, no compromisso com a pluralidade de vozes e na modernização dos meios que dão forma à identidade coletiva do Nordeste Transmontano.

O Jornal Nordeste e a Rádio Brigantia têm uma história rica e enraizada, não sendo apenas veículos de informação – são parte viva da identidade de toda a região. Durante décadas, souberam conquistar a confiança dos leitores e ouvintes através de um jornalismo sério, plural e atento à realidade local. Assumimos agora a responsabilidade de honrar esse legado – e de o projetar no futuro. Estamos conscientes da importância que estes meios têm na vida cívica, cultural e económica da região, e é nossa prioridade honrar essa história, preservando a sua identidade e valores.

A independência editorial será reforçada, o escrutínio e transparência ampliados, sendo um pilar inegociável da nossa atuação. Acreditamos que só um jornalismo livre, rigoroso e plural pode cumprir o seu papel numa sociedade democrática. Por isso, garantimos que os nossos jornalistas manterão plena autonomia para prosseguir o seu trabalho de informar com seriedade, investigar com profundidade e dar espaço à diversidade de opiniões.

A proximidade com os leitores e ouvintes, que sempre foi marca identitária destas empresas, será reforçada. Queremos um jornal e uma rádio que não só falem sobre as comunidades, mas que falem com elas – escutando, acolhendo e integrando as suas preocupações, anseios e conquistas.

Conscientes que o mundo da comunicação está em constante mutação. Os hábitos de consumo de informação mudaram, os formatos multiplicaram-se, e as exigências de transparência, rapidez e profundidade são cada vez maiores. A nossa visão para o futuro passa por conjugar tradição com inovação: manter o ADN local e regional que fez destes dois meios de comunicação uma referência, mas investir na modernização tecnológica e na diversificação de plataformas. Objetivamos chegar a mais (e novos) públicos, para isso vamos apostar em novos formatos, bem como numa presença digital mais forte, com novos conteúdos multimédia e com programas de rádio interativos que reforcem a nossa proximidade com as comunidades.

Nenhuma transformação é possível sem pessoas. Os nossos jornalistas e colaboradores são o coração do projeto e continuarão a ser valorizados e apoiados. Acreditamos num jornalismo com rosto humano, enraizado no território, feito por quem conhece os lugares, as histórias e os protagonistas. Ao mesmo tempo, queremos atrair novos talentos, que tragam energia, criatividade e novas perspetivas.

Esta aquisição não é uma centralização; é, antes, um reforço do compromisso com a coesão territorial e com a descentralização da informação. Num país onde muitas vezes se olha apenas para os grandes centros urbanos, o nosso objetivo é claro: garantir que o interior continue a ter voz, espaço e relevância no panorama mediático nacional.

Iniciamos este novo ciclo com humildade, mas também com ambição. O Jornal Nordeste e a Rádio Brigantia são mais do que meios de comunicação - são parte do tecido social, cultural e económico de uma região que merece ser escutada e valorizada. A todos os leitores, ouvintes, anunciantes, parceiros e instituições locais, deixamos uma promessa: estaremos à altura da vossa confiança. O futuro começa agora, e queremos construí-lo convosco, passo a passo, palavra por palavra, dia após dia.

É esse o nosso compromisso.

É essa a nossa missão.

A nova direção