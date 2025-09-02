40 anos de NERBA, 40 anos a dar voz às empresas transmontanas

Quarenta anos depois da sua fundação, o NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bragança mantém-se como uma das mais sólidas colunas de apoio ao tecido económico da região.

Nasceu em 1985 com a missão de promover o desenvolvimento do distrito e, desde então, tem sido palco e motor de iniciativas que ligam empresas, instituições e pessoas, num esforço conjunto para contrariar as dificuldades de um território marcado pela distância aos grandes centros. A história do NERBA confunde-se com a história recente do próprio distrito.

Das feiras internacionais às formações que qualificaram trabalhadores, da cooperação transfronteiriça com Espanha aos projetos de digitalização e de sustentabilidade, a associação soube adaptar-se às mudanças da economia e às exigências do tempo. Se no passado o setor agroalimentar marcou a estratégia, hoje é a transformação digital que dita prioridades, preparando empresários e líderes para um futuro que já chegou.

Com mais de 330 associados, o NERBA não se limita a ser um ponto de encontro de interesses empresariais: é uma casa aberta a todos os que queiram arriscar no distrito, sejam empreendedores em início de percurso ou empresas consolidadas. O diálogo próximo com o Instituto Politécnico de Bragança, a articulação com associações congéneres e a cooperação com organismos nacionais e internacionais provam que, mesmo no Interior, é possível criar redes fortes e eficazes.

Mas os desafios continuam imensos. A desertificação, a dificuldade em fixar jovens qualificados, a burocracia que não reconhece especificidades locais e a necessidade de melhores ligações ao resto do país e da Europa são barreiras que exigem políticas públicas ajustadas e uma estratégia concertada. Cabe ao Poder Central olhar com outros olhos para territórios que têm tanto para dar e que, muitas vezes, ficam de fora de candidaturas e apoios.

O NERBA, porém, mostra o caminho: com resiliência, inovação e capacidade de criar sinergias. O futuro da nossa região passa pela aposta em empresas mais fortes, mais digitais, mais sustentáveis e pela valorização do que nos distingue, ou seja, os recursos endógenos, o património, a identidade transmontana.

Quarenta anos depois, a mensagem que o NERBA deixa é clara. Não basta esperar por soluções vindas de Lisboa ou de Bruxelas. É na força coletiva das empresas, no associativismo, na partilha de conhecimento e na capacidade de reivindicar em conjunto que se pode construir um futuro diferente. O Interior não é apenas um problema demográfico ou económico, é, acima de tudo, uma oportunidade, se for visto com visão e coragem.

Ao celebrar estas quatro décadas, o NERBA celebra também uma ideia de futuro para Trás-os-Montes. Uma ideia que assenta no talento que aqui se forma, na coragem dos que arriscam abrir o seu negócio e na persistência de quem acredita que viver e investir no Interior não é ficar para trás, mas sim estar na linha da frente de um novo modelo de desenvolvimento.

O NERBA é mais do que uma associação empresarial, é um símbolo de esperança e de resistência. E se, nos próximos dez anos, conseguir envolver ainda mais os seus associados e consolidar a sua posição como casa de todos os empresários transmontanos, terá cumprido plenamente a sua missão, a de ser o motor de uma região que, apesar das dificuldades, nunca desistiu de si própria.

Carina Alves, Diretora de Informação