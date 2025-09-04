Autárquicas 2025: Arrancam hoje os debates dos candidatos dos 12 concelhos do distrito de Bragança

No âmbito das eleições autárquicas, marcadas para o dia 12 de outubro, a Rádio Brigantia e o Jornal Nordeste vão ouvir, em debate, os candidatos à presidência das câmaras municipais dos 12 concelhos que compõe o distrito de Bragança.

Tal como há quatro anos, vão ser escutadas as propostas dos candidatos que se apresentam à corrida autárquica. Os debates serão transmitidos, em direto, a partir das 21h, na Rádio Brigantia. O primeiro está marcado para esta noite e reúne os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

Para amanhã está agendado o debate entre os candidatos de Vimioso. Depois, na próxima semana, está previsto reunir, dia 9, os de Carrazeda de Ansiães, dia 10 os de Alfândega da Fé e dia 11 os de Miranda do Douro. Na terceira semana deste mês de setembro é a vez dos candidatos de Mogadouro, dia 16, Vila Flor, dia 17, e Vinhais, dia 18. Para a última semana do mês ficam Torre de Moncorvo, dia 23, Macedo de Cavaleiros, dia 24, Mirandela, dia 25, e Bragança, dia 26.