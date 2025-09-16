Água, empresas e estradas marcaram debate dos candidatos à Câmara Municipal de Alfândega da Fé

Continuar a apostar em regadio é uma bandeira de todos os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Alfândega da Fé.

No debate, promovido na semana passada, pela Rádio Brigantia e pelo Jornal Nordeste, no âmbito das eleições autárquicas, o atual presidente do município, candidato a um segundo mandato pelo PS, Eduardo Tavares, esclareceu que vai ser adjudicada, em breve, a rede de rega de Vilar Chão-Parada. “O concurso está a decorrer, tivemos propostas válidas, estão a ser analisadas”, rematou. Terminados os atuais projetos, o regadio de Vilar Chão-Parada, que engloba a construção da Barragem de Gebelim, num projeto de mais de 30 milhões de euros, também o Bloco Norte da Vilariça e o Sub-bloco da Burga, vai ser duplicada a área de regadio no concelho, um “feito muito importante”. Mas, Eduardo Tavares não quer ficar por aqui. “Queremos já, no âmbito do PT 2030 e do PEPAC 2030, lançar novos projetos. Já há estudos preliminares lançados. Posso aqui assegurar que, nos próximos anos, vamos já preparar a próxima década de trabalho no regadio”, avançou.

Já Vítor Bebiano, candidato, pela terceira vez, pelo PSD, tem outras ideias. “Continuo a achar que poder regar a partir do Baixo Sabor seria uma potencialidade. Com o investimento que está a ser feito na segunda Barragem de Gebelim, que proporcionará o regadio em Vilar Chão, porque é bom que se note que o regadio é só para Vilar Chão, não é Vilar Chão-Parada, conseguíamos fazer uma captação de água da do Baixo Sabor, que permitia regar Vilar Chão, Parada, Sendim da Ribeira e Cerejais”, destacou.

A mesma ideia manifestou-a Manuel Araújo, da CDU, que disse que “o Baixo Sabor veio trazer um valor acrescido ao concelho”, dizendo que, independentemente da cor política da câmara, o “investimento” feito até aqui “é importante”.

Do mesmo lado está Jorge Falé, do Chega, que esclareceu que, assinalando que “o regadio é um bem enorme para todos os produtores e agricultores”, o Baixo Sabor “é uma peça importante neste sentido”.